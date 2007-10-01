ЦВК обробила 0,04% протоколів: лідирує БЮТ

Не підтримали нікого – 4,2%

Станом на 00.16 в Україні опрацьовано 0,04% протоколів дільничних виборчих комісій – лідирує БЮТ з 37,96% голосів виборців. Як передає кореспондент УНІАН, такі оприлюднено в Центральній виборчій комісії. Так, за результатами опрацювання 0,04% протоколів дільничних виборчих комісій БЮТ отримав 37,96% голосів виборців, НУ-НС – 21,89%, Партія регіонів – 21,16%, КПУ – 4,28, Блок Литвина – 3,31%, СПУ – 1,53%, ПСПУ – 0,88%, Блок Людмили Супрун – 0,72%, Партія зелених України – 0,56%, КПУ(о) – 0,48%. Не підтримали жодного – 4,2% виборців.

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