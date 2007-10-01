Мороз сьогодні спіймав оооот таку щуку

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ сьогодні на риболовлі спіймав щуку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СПУ.

Відповідаючи на питання про розміри риби, головний соціаліст сказав: «гідна». (Після голосування О.МОРОЗ заявив, що поїде на риболовлю, зазначивши, що він вже кілька тижнів мріяв порибалити – УНІАН).

О.МОРОЗ також сказав, що у разі непроходження СПУ до парламенту він займеться літературною роботою, можливо, впродовж року напише книгу.

«Я багато чого знаю і можу розповісти...», - натякнув лідер СПУ.

Він також запевнив, що навіть у разі поразки з партією все буде в порядку, і вона не зникне з політичної арени.

Відповідаючи на питання, чи не має наміру він брати участь у президентських виборах-2009, лідер соціалістів сказав, що «порадиться з журналістами, але поки що обговорювати подібні плани недоцільно».