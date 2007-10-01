Луценко привіз Тимошенко рожеві троянди
00:47, 01 жовтня 2007Політика
1041
У прямому ефірі
До штабу Блоку Юлії Тимошенко приїхав лідер блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, в цей момент Юлія ТИМОШЕНКО перебувала у прямому ефірі на телеканалі «1+1», який відбувався безпосередньо у штабі.
Ю.ЛУЦЕНКО подарував лідеру БЮТ букет рожевих троянд.
Також букет білих троянд подарував Давид ЖВАНІЯ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter