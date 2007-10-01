Луценко привіз Тимошенко рожеві троянди

00:47, 01 жовтня 2007
Політика
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У прямому ефірі

Юрій ЛуценкоДо штабу Блоку Юлії Тимошенко приїхав лідер блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, в цей момент Юлія ТИМОШЕНКО перебувала у прямому ефірі на телеканалі «1+1», який відбувався безпосередньо у штабі.

Ю.ЛУЦЕНКО подарував лідеру БЮТ букет рожевих троянд.

Також букет білих троянд подарував Давид ЖВАНІЯ.

 

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