Луценко привіз Тимошенко рожеві троянди

У прямому ефірі

До штабу Блоку Юлії Тимошенко приїхав лідер блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО. Як передає кореспондент УНІАН, в цей момент Юлія ТИМОШЕНКО перебувала у прямому ефірі на телеканалі «1+1», який відбувався безпосередньо у штабі. Ю.ЛУЦЕНКО подарував лідеру БЮТ букет рожевих троянд. Також букет білих троянд подарував Давид ЖВАНІЯ.

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