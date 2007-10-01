Янукович розпочне переговори вже сьогодні

Партія регіонів має намір 1 жовтня почати переговори про створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні у виборчому штабі.

«Як переможець цих виборів, а я упевнений, що ми перемогли, ми маємо право сформувати коаліцію і завтра запрошуватимемо партнерів до переговорів, після того, як отримаємо попередній результат голосування», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів переконаний, що всі політичні сили, які подолали 3-відсотковий бар`єр, мають право вступити в переговори. «І ми цей процес організовуватимемо», - упевнений він.

В.ЯНУКОВИЧ закликав усі політичні сили відкинути власні політичні амбіції і «зробити так, щоб найближчим часом була сформована влада, тому що існує багато проблем, які потрібно вирішувати».

«Головне – не боротьба за крісло, а боротьба за економіку», - підкреслив лідер Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ подякував своїм виборцям за підтримку. «Головне, ми підтвердили ще раз, що уряд, який працював останній рік, проводив успішну економічну політику, і наслідком цієї роботи стала значна підтримка, покращення результатів, одержаних на виборах 2006 року і карт-бланш для Партії регіонів сформувати новий успішний уряд», - вважає він.