НУ-НС претендуватиме на посаду спікера

Блок «Наша Україна – Народна Самооборона» претендуватиме на посаду голови Верховної Ради нового скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам на брифінгу у прес-центрі НУ-НС голова політради блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що механізм розподілу посад між НУ-НС та БЮТ був закріплений у підписаній раніше угоді. В.КИРИЛЕНКО нагадав, що відповідно до неї посаду прем’єр-міністра отримує та політична сила, що набирає більше голосів на виборах.

За його словами, всі інші посади діляться за принципом 50 на 50, а на посаду спікера ВР претендуватиме та політична сила, яка посяде друге місце.