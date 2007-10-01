Уточнені дані Національного екзит-полу

За уточненими результатами Національного екзит-полу-2007, на позачергових парламентських виборах 30 вересня політичними партіями і блоками були отримані наступні результати: Партія регіонів – 35,3% голосів виборців, БЮТ – 31,5%, блок “Наша Україна-Народна самооборона” – 13,5%, Комуністична партія України - 5,1%, Блок Литвина набирає - 3,8%.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор фонду “Демократичні ініціативи” Ілько КУЧЕРІВ.

Не підтримали жодну політичну силу 2,9% виборців.

І.КУЧЕРІВ зазначив, що всього було опитано 16 тис. 443 респонденти, що репрезентують 33 млн. виборців України. Похибка – менше 2%.