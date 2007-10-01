Мороз розповів про серйозне випробування для Януковича

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ не виключає, що Партія регіонів може опинитися в опозиції, якщо «помаранчевим силам» - БЮТ і НУ-НС вдасться сформувати коаліцію в парламенті.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СПУ.

О.МОРОЗ вважає, що «це може виявитися для Партії регіонів серйозним випробуванням, оскільки у неї немає досвіду роботи в опозиції».

Головний соціаліст нагадав, що СПУ 11 років працювала в опозиції, і у разі подолання 3% бар`єру готова до опозиційного життя.

Лідер СПУ нагадав, що зараз ЦВК обробила лише 0,04% бюлетенів, і робити прогнози про склад коаліції можна буде тільки після офіційного обнародування підсумків виборів-2007.

О.МОРОЗ також відмовився коментувати припущення про можливе спікерство Юрія ЛУЦЕНКА у разі формування «помаранчевої коаліції». Але він зазначив, що нинішні політичні розклади вже формуються під президентські вибори.