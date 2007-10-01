Нємцов поздоровив українців, яких ”трясе й ковбасить”

Російський політик Борис НЄМЦОВ привітав українців з демократією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в програмі “Свобода вибору» на телеканалі «Інтер».

«Хотів би привітати український народ. В чергове ви довели, що можете спокійно і відкрито висловлювати свою волю. І політики вимушені зважати на думку людей. Можу визнати - в Україні є демократія», - сказав він.

Російський політик зазначив, що, звичайно, шлях до процвітання ще дуже тривалий, але Україна, на його думку, перебуває на правильному шляху.

Коментуючи результати exit-polls, Б.НЄМЦОВ висловив думку, що жодна політична сила – ні «помаранчеві», ні «червоно-блакитні» не мають стійкої більшості.

«Тому подобається - не подобається, а доведеться якось домовлятися. Як будуть – не знаю, але, сподіваюся, домовляться на користь українського народу», - сказав він.

Б.НЄМЦОВ відзначив, що вся демократична Росія хотіла б бачити Україну демократичною, дружньою країною, і щоб відносини були кращими, ніж ті, які складалися між Росією і Україною в останні декілька років.

Він також зазначив, що Україна зробила свій вибір, оскільки всі три основні політичні гравці – Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко і блок «Наша Україна – Народна Самооборона» - заявили, що вони за європейський вибір.

«Для мене Україна – це вантажівка, яка стоїть в колії на сільській дорозі, за кермом сидять троє людей, я думаю, ви розумієте, про кого я говорю: Віктор Андрійович, Юлія Володимирівна і Віктор Федорович, виривають один у одного кермо. У кузові – 47 млн. українців. Їх трясе, ковбасить, дістали ці троє громадянин, що виривають кермо, вони стукають по кузову, але, проте, ця вантажівка рухається до Європи», - сказав він.

При цьому Б.НЄМЦОВ зазначив, що Росію він сприймає як велику вантажівку, де в кабіні з кондиціонером і в комфортних умовах всього один водій, а в кузові – 142 мільйони росіян, які всім задоволені. Незадоволених же, за словами Б.НЄМЦОВА, і близько не підпускають до кабіни.

«Проте ці задоволені не розуміють, що вантажівка їде по тонкому льоду, і їде вона у бік Мінська», - сказав Б.НЄМЦОВ.