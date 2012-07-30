Комуністи зібралися на з'їзд

Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзді присутні 289 делегатів з 299.

Делегати затвердили порядок денний своєї роботи. Вони планують розглянути питання щодо передвиборчої програми та завдань КПУ на період виборчої кампанії-2012 та питання про висування кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах та загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Компартії.

Першим на з’їзді виступає голова КПУ Петро Симоненко.