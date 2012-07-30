Комуністи зібралися на з'їзд
14:08, 30 липня 2012Політика
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У Києві розпочався 45-й з’їзд Комуністичної партії України.
Петро Симоненко узяв слово
Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзді присутні 289 делегатів з 299.
Делегати затвердили порядок денний своєї роботи. Вони планують розглянути питання щодо передвиборчої програми та завдань КПУ на період виборчої кампанії-2012 та питання про висування кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах та загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Компартії.
Першим на з’їзді виступає голова КПУ Петро Симоненко.
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