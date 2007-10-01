ЦВК опрацювала 0,95% протоколів: лідирує БЮТ

Станом на 1 годину 45 хв.

Станом на 1 годину 45 хв. в Україні опрацьовано 0,95% протоколів дільничних виборчих комісій – лідирує БЮТ з 33,86% голосів виборців. Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено в Центральній виборчій комісії. Так, за результатами опрацювання 0,95% протоколів дільничних виборчих комісій, БЮТ отримав 33,86% голосів виборців, Партія регіонів – 26,84%, НУ-НС – 19,37%, Блок Литвина – 4,71%, КПУ – 4,48%, СПУ – 2,73%, ВО «Свобода» - 0,73%, Блок Людмили Супрун – 0,7%, ПСПУ – 0,59%, КПУ(о) – 0,37%. Не підтримали жодного – 2,67% виборців.

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