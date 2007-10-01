Уточнені дані екзит-полу Соціовиміру

На дострокових парламентських виборах за уточненими даними екзит-полу, які оприлюднив "Соціовимір 2007", Партія регіонів отримала 33,9% голосів, Блок Юлії Тимошенко - 32,5%, "Наша Україна – Народна самооборона" - 14,7%.

Комуністична партія отримала - 4,4%, Блок Литвина - 4%

Тривідсоткових бар’єр не подолала Соцпартія - 2,4%. Проти всіх проголосували 2,8%.

"Екзит-пол "Соціовимір 2007" провели Центр соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір", Міжнародний інститут демократій та Інститут соціальних технологій на замовлення міжнародної громадської організації "Четверта Хвиля".