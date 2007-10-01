Тимошенко обіцяє забрати в Ахметова “Дніпроенерго”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що ВАТ “Дніпроенерго” буде повернуто у державну власність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції в штабі БЮТ, відповідаючи на запитання щодо подальшої долі цього підприємства.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що все має бути вирішено виключно за законом, і цим має зайнятися суд.

«В залежності від того, як суд вирішить, так і буде і з “Дніпроенерго”. Але у мене чомусь є підозра, що все ж таки суд вирішить все правильно, правосудно і, безумовно, на користь Конституції України і законів, і “Дніпроенерго” буде там де воно і було», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. ВАТ «Дніпроенерго» - провідна енергогенеруюча компанія в Україні. Основний вид діяльності - виробництво електричної і теплової енергії. Компанія зареєстрована 14 липня 1995 року.

12 грудня 2001 року Запорізький господарський суд порушив справу про банкрутство ВАТ "Дніпроенерго". Проте ВАТ «Дніпроенерго» фактично не було визнане банкрутом, оскільки комітет кредиторів вирішив провести процедуру санації. З 2003 року компанія знаходиться в процедурі санації. План санації, узгоджений комітетом кредиторів, НАК "Енергетична компанія України", Міністерством палива та енергетики, був затверджений Господарським судом Запорізької області 20 травня 2005 року.

У липні 2007 року Господарський суд Запорізької області затвердив доповнення до плану санації підприємства, дозволивши проведення додаткової емісії ВАТ «Дніпроенерго». Згідно з новою редакцією плану, санація підприємства продовжена до 1 січня 2008 року.