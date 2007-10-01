ЦВК опрацювала 1,99% протоколів

Станом на 2.16

Станом на 2.16 в Україні опрацьовано 1,99% протоколів дільничних виборчих комісій - лідирує БЮТ з 34,74% голосів виборців. Як передає кореспондент УНІАН, такі оприлюднено в Центральній виборчій комісії. Так, за результатами опрацювання 1,99% протоколів дільничних виборчих комісій БЮТ отримав 34,74% голосів виборців, Партія регіонів – 25,4%, “Наша Україна – Народна самооборона” – 19,3%, Блок Литвина – 4,8%, КПУ – 4,69%, СПУ – 3,17%, ВО «Свобода» - 0,68%, Блок Людмили Супрун – 0,57%, ПСПУ – 0,55%, КПУ(о) – 0,37%. Не підтримали жодного 2,64% виборців.

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