Рудьковський каже, що вони з Цушком - різні люди

Міністр транспорту і зв`язку (член Соцпартії України) Микола РУДЬКОВСЬКИЙ привітав прем`єр-міністра України, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з перемогою на виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.РУДЬКОВСЬКИЙ повідомив сьогодні журналістам.

«А що такого? Хіба не має права міністр привітати прем`єр-міністра з перемогою на виборах?», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ, пояснюючи мету свого приїзду до штабу Партії регіонів.

Коли журналісти нагадали, що ще один міністр від СПУ Василь ЦУШКО своєрідним способом привітав В.ЯНУКОВИЧА з перемогою на виборах, подавши у відставку, М.РУДЬКОВСЬКИЙ сказав: «Ми різні люди».

Міністр транспорту і зв`язку після цього увійшов до кабінету, де перебував лідер Партії регіонів. Через декілька хвилин він вийшов з кабінету, відмовившись спілкуватися з журналістами. М.РУДЬКОВСЬКИЙ не відповів на питання, чи планує він зберегти свою посаду в наступному складі уряду після формування парламентської більшості.