Піскун: чим більше прокурорів - тим краще

Колишній генеральний прокурор Святослав ПІСКУН вважає за необхідне запровадити в Україні посаду генерального прокурора-антимафія.

Про це він заявив на прес-конференції в УНІАН.

"Я пропоную, і це не жарт, а серйозно, подивившись на досвід західних країн, в Україні терміново треба вводити посаду генерального прокурора-антимафія”, - сказав С.ПІСКУН.

За його словами, така посада є, наприклад, в Італії, де цей прокурор на 5 років обирається парламентом і ніхто не має права його зняти. Таким прокурором-антимафія, зауважив С.ПІСКУН, свого часу був Романо ПРОДІ. “Чим більше прокурорів - тим краще”, - підсумував С.ПІСКУН.

Для України, за його словами, таку посаду можна було б запровадити законом, а ще - створити Національне бюро з боротьби з корупцією. “Я таким чином підійшов би до боротьби з корупцією в Україні”, - зазначив С.ПІСКУН.

При цьому він позитивно сприйняв пропозицію журналістів про те, що якби він сам був генеральним прокурором, то кращою кандидатурою на прокурора-антимафію був би Юрій ЛУЦЕНКО.

Говорячи про сьогоднішні вибори, С.ПІСКУН сказав, що йому “приємно, що ТИМОШЕНКО відтягнула голоси в НУ-НС”. На його думку, прийде час, і Партія регіонів та БЮТ “сядуть і будуть домовлятися”.

В той же час С.ПІСКУН не виключив, що у разі, якщо Конституційний Суд прийме рішення про неконституційність Указів Президента про розпуск ВР, то на Україну чекає “полнейший бред” - “два парламенти, законно обраних народом України”.

“Але хто буде відповідати за політичний та правовий хаос - залишається питанням”, - вважає С.ПІСКУН.

Він також не виключив, що в результаті виборів СПУ все-таки потрапить до парламенту. При цьому С.ПІСКУН підкреслив, що ЦВК має два тижні для визначення остаточних результатів виборів.