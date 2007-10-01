Янукович і Ахметов залишили штаб Партії регіонів

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і кандидат у депутати від ПР Рінат АХМЕТОВ залишили штаб Партії регіонів, що розміщується в кінотеатрі «Зоряний».

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ і Р.АХМЕТОВ залишили будівлю штабу приблизно о 2.30.

Весь цей час В.ЯНУКОВИЧ і Р.АХМЕТОВ перебували в окремому кабінеті, який двічі відвідував віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ і один раз - міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

У штабі Партії регіонів стверджують, що сьогодні о 3.00 відбудеться брифінг віце-прем`єр-міністра Дмитра ТАБАЧНИКА, який завершить сьогоднішню роботу штабу Партії регіонів.