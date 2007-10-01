Янукович і Ахметов залишили штаб Партії регіонів
02:53, 01 жовтня 2007Політика
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О 3.00 відбудеться брифінг Табачника
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і кандидат у депутати від ПР Рінат АХМЕТОВ залишили штаб Партії регіонів, що розміщується в кінотеатрі «Зоряний».
Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ і Р.АХМЕТОВ залишили будівлю штабу приблизно о 2.30.
Весь цей час В.ЯНУКОВИЧ і Р.АХМЕТОВ перебували в окремому кабінеті, який двічі відвідував віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ і один раз - міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.
У штабі Партії регіонів стверджують, що сьогодні о 3.00 відбудеться брифінг віце-прем`єр-міністра Дмитра ТАБАЧНИКА, який завершить сьогоднішню роботу штабу Партії регіонів.
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