Тимошенко отримала запрошення на саміт, де буде 15 прем`єр-міністрів

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО отримала запрошення відвідати саміт Європейської народної партії, який відбудеться 18 жовтня в Лісабоні.

Про це повідомив сьогодні в ефірі програми “Свобода вибору” телеканалу “Інтер” заступник голови БЮТ з міжнародних питань Григорій НЕМИРЯ.

“Ю.ТИМОШЕНКО вже отримала запрошення відвідати саміт Європейської народної партії, який відбудеться 18 жовтня в Лісабоні і де будуть присутні прем’єр-міністри 15 європейських країн”, - сказав він.

Г.НЕМИРЯ також повідомив, що під час саміту запланована зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.