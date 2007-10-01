Тимошенко отримала запрошення на саміт, де буде 15 прем`єр-міністрів

02:59, 01 жовтня 2007
Політика
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Лісабон, 18 жовтня

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО отримала запрошення відвідати саміт Європейської народної партії, який відбудеться 18 жовтня в Лісабоні.

Григорій НЕМИРЯ
Про це повідомив сьогодні в ефірі програми “Свобода вибору” телеканалу “Інтер” заступник голови БЮТ з міжнародних питань Григорій НЕМИРЯ.

“Ю.ТИМОШЕНКО вже отримала запрошення відвідати саміт Європейської народної партії, який відбудеться 18 жовтня в Лісабоні і де будуть присутні прем’єр-міністри 15 європейських країн”, - сказав він.

Г.НЕМИРЯ також повідомив, що під час саміту запланована зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

 

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