Янукович попросив однопартійців зняти недоторканність з депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на XIV з'їзді Партії регіонів.

«Вважаю, що партія має продемонструвати відданість верховенству права, підтримавши скасування недоторканності для народних депутатів та багатьох категорій високопосадовців», - сказав В.Янукович.

Він також підкреслив, що має бути посилена боротьба з корупцією. При цьому він наголосив на необхідності продовження реформування сектору безпеки, правоохоронних органів, судової влади.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Конституційний Суд оприлюднив рішення щодо ухваленого Верховною Радою 20 червня законопроекту про внесення змін до Основного Закону, який передбачав скасування недоторканності депутатів, Президента та суддів.

КС погодився, що парламент може вносити зміни до Конституції в частині виключення норм з неї щодо недоторканності народних депутатів України.

Водночас суд не погодився з виключенням норм щодо недоторканності Президента України та суддів.