Регіонали обіцяють швидко розібратися, за кого голосували на з'їзді

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам В.Рибак зазначив, що наразі список не оприлюднено, оскільки відповідне рішення з'їзду необхідно оформити, і після цього воно буде опубліковано.

Коментуючи репліку журналістів про те, що жоден делегат, яких опитували журналісти, не зміг назвати першу десятку виборчого списку, а також показати цей документ, В.Рибак зазначив, що ці списки обговорювалися на партійних конференціях, тому депутати знали, за кого вони голосували .

У той же час від різних депутатів вдалося дізнатися, що шостою у списку кандидатів у народні депутати йде перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова, сьомим - міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко, восьмим - віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесніков, дев'ятим - народний депутат Леонід Кожара, десятим - В.Рибак, одинадцятим - міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, дванадцятим - міністр юстиції Олександр Лавринович, тринадцятим - радник Президента Ганна Герман, чотирнадцятим - заступник глави АП Станіслав Скубашевський, п'ятнадцятим - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк, шістнадцятим - голова фракції Народної партії Ігор Шаров, сімнадцятим - народний депутат Володимир Олійник, вісімнадцятим - народний депутат Ян Табачник, дев'ятнадцятим - народний депутат Володимир Макеєнко і двадцятим - народний депутат Ельбрус Тадеєв.

Водночас прізвища кандидатів у мажоритарних округах з'ясувати поки не вдалося.