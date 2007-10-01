Луценко цілував Тимошенко на біс (фоторепортаж)

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та лідер Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО запевняють, що всі домовленості між цими двома політичними силами будуть виконані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили під час спільної прес-конференції у штабі БЮТ.

Лідер НУ-НС Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що перемога двох політичних сил є командним результатом. Він зазначив, що БЮТ та НУ-НС попри усі окремі різнобіжності будуватимуть європейську Україну.

Фото Сергія Світлицького/УНІАН