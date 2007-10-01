Луценко цілував Тимошенко на біс (фоторепортаж)
03:27, 01 жовтня 2007Політика
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Журналістам не відмовили
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та лідер Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО запевняють, що всі домовленості між цими двома політичними силами будуть виконані.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили під час спільної прес-конференції у штабі БЮТ.
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Лідер НУ-НС Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що перемога двох політичних сил є командним результатом. Він зазначив, що БЮТ та НУ-НС попри усі окремі різнобіжності будуватимуть європейську Україну.
Фото Сергія Світлицького/УНІАН
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