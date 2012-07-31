Ще три партії повідомили про свої з'їзди

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, на з’їзді, що розпочнеться об 11.00, обговорюватимуться політична ситуація в Україні, можливі форми участі партії у виборах до Верховної Ради та висунення кандидатів у народні депутати від «Єдиного центру».

По завершенні з‘їзду (близько 12.15) відбудеться прес-конференція лідерів «Єдиного центру».

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У середу, 1 серпня, у Києві відбудеться ХХIV передвиборчий з'їзд Всеукраїнського об'єднання «Свобода».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, захід відбудеться у приміщенні «Київпроекту» (вул. Б.Хмельницького, 16-22).

Початок роботи з'їзду – 11.00. Реєстрація розпочнеться о 10.00.

Акредитація журналістів: yuriy.syrotyuk@svoboda.org.ua або за телефоном 067-441-46-01. Реєстрація триватиме до 18.00 години 31 липня.

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У середу, 1 серпня, у с. Буки Сквирського району Київської області о 19.30 відбудеться з’їзд партії Наталії Королевської «Україна – Вперед!», на якому розглядатимуться питання про висунення кандидатів у народні депутати та затвердження виборчого списку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, акредитація журналістів на з’їзд обов’язкова.

Контактна інформація за телефоном: +380 50 356 30 81.