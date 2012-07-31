Експерт: до парламенту пройдуть чотири партії і, можливо, ще 1-2

Як передає кореспондент УНІАН, про це засновник компанії Research & Branding Group Євген Копатько заявив на прес-конференції на тему: «Рейтинг політичних партій на старті виборчої кампанії».

«На сьогодні є 4-5 політичних проектів, які мають шанси пройти до парламенту. Це Партія регіонів, Об'єднана опозиція, Кличко, комуністи. Певні шанси є у Королевської і об'єднання «Свобода», - сказав він.

За словами Є.Копатько, рейтинг провладної партії та Об'єднаної опозиції на сьогодні є практично однаковим.

«Ми промоніторили все що є в плані рейтингів, і дані такі: приблизно або на 1-1,5% Партія регіонів випереджає Об'єднану опозицію, або Об'єднана опозиція на 1-1,5% випереджає Партію регіонів. Це знаходиться в зоні статистичної похибки, і можна вважати, що стартові позиції поки що приблизно паритетні», - зазначив експерт.

Директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко також додав, що на сьогодні 5-відсотковий виборчий бар’єр долають Партія регіонів, «Батьківщина», «УДАР» Віталія Кличка і КПУ.

«Щодо партійних списків, я цілком згодний, що 4 політичні сили абсолютно гарантовано пройдуть до парламенту - це Партія регіонів, «Батьківщина», «УДАР» і КПУ. Певні шанси на проходження мають партія Королевської «Україна — Вперед!» і Всеукраїнське об'єднання «Свобода», - зауважив А.Биченко.