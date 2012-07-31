Тюремник: наряду вивозити Тимошенко на суд поки немає

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН сказав начальник управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Євген Бараш, відповідаючи на запитання про наявність наряду на вивезення екс-прем’єра.

«Ні, у мене наряду немає», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня Київський райсуд Харкова, що розглядає справу стосовно корпорації «Єдині енергетичні системи України», задовольнив клопотання прокурорів про призначення Ю.Тимошенко комісійної судово-медичної експертизи, яка мала встановити, зокрема, стан здоров'я екс-прем’єра, можливість її участі у судових засіданнях.

Суд зобов'язав Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи провести відповідну експертизу стану здоров'я Ю.Тимошенко.

23 липня на судовому засіданні у справі ЄЕСУ суддя Київського райсуду Харкова Костянтин Садовський зачитав висновок судмедекспертизи, проведеної за медичною документацією Ю.Тимошенко. За його словами, виявлені під час судмедекспертизи захворювання у екс-прем’єр-міністра є хронічними, не тяжкими і не загрожують життю екс-прем’єра. Судмедексперти встановили, що стан здоров’я Ю.Тимошенко стабільно задовільний, не перешкоджає їй сприймати усну та письмову інформацію.

Крім того, суддя, цитуючи результати експертизи, наголосив, що судмедексперти не вбачають медичних протипоказань щодо участі Ю.Тимошенко у заходах поза межами медичного закладу.

27 липня газета «Сегодня» з посиланням на співробітників Державної пенітенціарної служби написала, що призначене на 31 липня засідання Київського райсуду Харкова у справі ЄЕСУ, найімовірніше, відбудеться за особистої участі екс-прем'єра, яку привезуть з Центральної лікарні «Укрзалізниці».

Того ж дня, 27 липня, захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко повідомив, що у лікарні «Укрзалізниці» в Харкові готується приміщення для участі екс-прем’єра в судовому процесі щодо ЄЕСУ в режимі відеоконференції. Від наголосив, що будь-які спроби «притягнути» Ю.Тимошенко на відеоконференцію будуть незаконними.

Учора, 30 липня, у прес-службі Державної пенітенціарної служби України заявили, що Ю.Тимошенко відмовилася брати участь у завтрашньому засіданні суду з розгляду справи щодо діяльності ЄЕСУ.

Сьогодні, 31 липня, має відбутися чергове слухання кримінальної справи проти Ю.Тимошенко щодо ЄЕСУ.