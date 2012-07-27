Тюремники обіцяють вивезти Тимошенко в суд «мирно і без бійки»

Про це «Сегодня» повідомили в Державній пенітенціарній службі, зіславшись на висновок комісійної судмедекспертизи, де нинішній її стан оцінюється як задовільний.

Газета цитує голову Харківського обласного бюро СМЕ Юрія Кравченка: «Виявлені у Юлії Володимирівни хворобливі зміни є хронічними, але не тяжкими, і її життю нічого не загрожує. Комісія не вбачає медичних протипоказань щодо спроможності Тимошенко брати участь за межами медустанови в заходах, які вимагають сприйняття і аналітичного узагальнення інформації, що надається, висловлення власної думки і дискусії». При цьому Ю.Кравченко додав, що документ, який, окрім нього, підписали ще 11 харківських судмедекспертів, не містить двоякого тлумачення і трактування. За словами голови облбюро СМЕ, захист екс-прем'єра намагався втручатися в роботу експертів і перешкоджати їй, що суперечить закону про судову експертизу і може бути розцінений як посягання на незалежність досліджень.

Газеті в Держпенітенціарній служби пообіцяли, що якщо Ю.Тимошенко знову відмовиться їхати до суду добровільно, то тюремники вирішуватимуть це питання «мирно і без бійки».

Як повідомляв УНІАН, учора, 26 липня, в інтерв'ю ТСН захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив, що судмедексперти не дали однозначної відповіді щодо можливості екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко бути присутньою на судовому засіданні 31 липня.

"Вона (влада) створила цілком безглузду, не передбачену чинним законодавством ситуацію. Порушила все! І при цьому не одержала від експертів такої відповіді, якої хотіла. Серед інших питань експертам було поставлено конкретне питання: чи може за станом здоров'я Юлія Володимирівна бути присутньою на судовому засіданні? Не де-небудь, а в суді? Експерти не ризикнули відповісти на це питання ствердно. Вони написали якусь абракадабру, під яку можна підігнати все, що завгодно. Вони написали, що за станом здоров'я немає протипоказань на участь Юлії Тимошенко в заходах за межами лікарні, які вимагають концентрації, а також сприйняття усного і письмового тексту. Під це визначення потрапляє цирк, театр, відвідини лекцій в університеті... Але експертам було поставлене пряме запитання: на судовому засіданні може бути присутньою? На наш погляд, вони на це питання не відповіли", - сказав С.Власенко.

Довідка УНІАН. 31 липня відбудеться чергове слухання кримінальної справи проти екс-прем'єр-міністра України Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

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