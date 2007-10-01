Перед відставкою Цушко зустрічався з Януковичем

Василь Цушко повідомив про своє рішення піти у відставку Олександру Морозу і Віктору Януковичу ще напередодні виборів. Однак ті попросили не оприлюднювати його до завершення голосування.

Як повідомляє 5 канал, про це заявив лідер соціалістів Олександр Мороз.

"В нього ще чотири місяці має бути лікування стаціонарного. Бути на посаді міністра в таких умовах він не може. Він вчора зустрічався з прем`єр-міністром і зі мною. Ми домовилися, що до 20-ї години він не буде робити ніяких повідомлень", - сказав О.Мороз.