Табачник молиться за створення помаранчевої коаліції

Віце-прем’єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК вважає, що формування “помаранчевої коаліції” стало б подарунком для Партії регіонів напередодні президентських виборів 2009-го року.

Про це він сказав сьогодні в ефірі програми “Свобода вибору” на телеканалі “Інтер”.

“Я можу тільки молитися за це”, - сказав він, додавши, що це вирішить багато проблем в країні і полегшить ситуацію для Партії регіонів на президентських виборах.

При цьому Д.ТАБАЧНИК висловив переконання в тому, що Партія регіонів зможе працювати у конструктивній опозиції, тим більше, що вже має такий досвід.