Кириленко: бюджет буде внесено суттєво інший

Голова політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО запевняє, що НУ-НС та БЮТ у новому парламенті внесуть нову редакцію законопроекту про держбюджет-2008.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у прес-центрі блоку НУ-НС.

«Бюджет буде внесено суттєво інший», - сказав В.КИРИЛЕНКО. За його словами, в ньому будуть враховані усі соціальні зобов’язання, які взяв на себе блок та які запропонував Президент України.

Він також зазначив, що, крім законопроекту про бюджет, НУ-НС та БЮТ планують першочергово розглянути пакет із 15-17 законопроектів.

В.КИРИЛЕНКО додав, що у цьому пакеті будуть законопроекти, спрямовані на боротьбу з корупцією. Також там буде законопроект про статус народного депутата, що передбачатиме позбавлення депутатської недоторканності, новий Податковий кодекс, а також законопроекти, що врегульовують земельні питання.