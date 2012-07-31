У «Батьківщині» заявляють, що бунту не буде

Про це йдеться у заяві Політради партії ВО «Батьківщина», переданій УНІАН.

У "Батьківщині" запевняють, що більшість партійців з розумінням поставилися до того, що заради єдності опозиції партія поступилася місцями в списку на користь політичних партнерів.

"Але не будемо приховувати, було дуже прикро бачити, як ті люди, які називали себе справжніми ідейними опозиціонерами, залишили нашу політичну силу, щойно не побачили себе у прохідній частині списку", - заявили в партії.

"Боїмося, що таким вчинком ці люди самі поставили на своїй політичний кар'єрі хрест", - припустили в "Батьківщині".

"З іншого боку, якщо для таких людей немає цінності ідея єднання опозиції, якщо їм важливо лише потрапити до наступного парламенту - можливо і справді від таких людей треба очиститися якомога швидше", - йдеться в заяві.

*** 30 липня з’їзд Об’єднаної опозиції «Батьківщина» затвердив список кандидатів на парламентських виборах, які відбудуться в жовтні.

Сьогодні, 31 липня, видання "Комерсант-Україна" з посиланням на своє джерело в партії повідомило, що в партії "Батьківщина" назріває невдоволення сформованими списками на парламентські вибори.

Як повідомляє видання, народний депутиат Сергій Міщенко, який вийшов з фракції як тільки дізнався, що у виборчому списку "Батьківщини" він під 142-м номером, що не гарантує йому потрапляння у Верховну Раду VII скликання, виявився не єдиним незадоволеним списком.

«У партії зріє бунт, - повідомило джерело в «Батьківщині». - Є інформація про підготовку відкритого з'їзду, на якому буде прийнято звернення до Юлії Тимошенко. Крім того, є ті, хто готовий вийти до преси з інформацією про переворот в партії».