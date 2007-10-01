Новий уряд Греції одержав вотум довіри від парламенту

Грецький кабінет міністрів, сформований за результатами дострокових виборів до парламенту 16 вересня, одержав у ніч на понеділок вотум довіри від парламенту країни, передає РІА Новости.

Уряд партії "Нова Демократія" одержав 152 голоси з 300 - рівно стільки, скільки партія контролює в однопалатному парламенті країни. "Проти" проголосували Всегрецький соціалістичний рух ПАСОК, комуністи, ліворадикали і ультраправі.