Новий уряд Греції одержав вотум довіри від парламенту
05:04, 01 жовтня 2007Політика
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Вибори відбулися 16 вересня
Грецький кабінет міністрів, сформований за результатами дострокових виборів до парламенту 16 вересня, одержав у ніч на понеділок вотум довіри від парламенту країни, передає РІА Новости.
Уряд партії "Нова Демократія" одержав 152 голоси з 300 - рівно стільки, скільки партія контролює в однопалатному парламенті країни. "Проти" проголосували Всегрецький соціалістичний рух ПАСОК, комуністи, ліворадикали і ультраправі.
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