Новий уряд Греції одержав вотум довіри від парламенту

05:04, 01 жовтня 2007
Політика
518

Вибори відбулися 16 вересня

Грецький кабінет міністрів, сформований за результатами дострокових виборів до парламенту 16 вересня, одержав у ніч на понеділок вотум довіри від парламенту країни, передає РІА Новости.

Уряд партії "Нова Демократія" одержав 152 голоси з 300 - рівно стільки, скільки партія контролює в однопалатному парламенті країни. "Проти" проголосували Всегрецький соціалістичний рух ПАСОК, комуністи, ліворадикали і ультраправі.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter