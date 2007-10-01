ЦВК опрацювала 14,44% протоколів

Станом на 5 годину 10 хвилин

Станом на 5 годину 10 хвилин Центральна виборча комісія опрацювала 14,44% протоколів дільничних виборчих комісій. Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено в ЦВК. Так, за результатами опрацювання 14,44% протоколів БЮТ отримав 33,74% голосів виборців, Партія регіонів – 28,75 %, блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 16,70 %, Комуністична партія України - 5,10%, Блок Литвина – 4,50%, Соціалістична партія України – 3,54%, Прогресивна соціалістична партія України - 0,85%, Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 0,60%, Блок Людмили Супрун – 0,42%, КПУ(оновлена) - 0,31%.

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