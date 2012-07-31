Тігіпко радий, що його потіснила Повалій
13:54, 31 липня 2012Політика
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Віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко заявляє, що співачка Таїсія Повалій, яка стала другим номером у списку Партії регіонів на парламентських виборах, де-факто багато і довго працює в Партії регіонів.
Про це віце-прем'єр написав під час своєї онлайн-конференції в Facebook.
"Насправді, Таїсія Повалій багато і довго співпрацює з нами, де-факто працює в партії. Безумовно, велику роль відіграє те, що вона - відома і люблена українцями за свою творчість. Думаю, що це, перш за все, зіграло свою роль" , - пояснив чиновник.
"Я скажу, що дуже радий, що вона представлена в першій п'ятірці виборчого списку Партії регіонів", - додав Тігіпко.
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