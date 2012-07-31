Тігіпко радий, що його потіснила Повалій

Про це віце-прем'єр написав під час своєї онлайн-конференції в Facebook.

"Насправді, Таїсія Повалій багато і довго співпрацює з нами, де-факто працює в партії. Безумовно, велику роль відіграє те, що вона - відома і люблена українцями за свою творчість. Думаю, що це, перш за все, зіграло свою роль" , - пояснив чиновник.

"Я скажу, що дуже радий, що вона представлена ​​в першій п'ятірці виборчого списку Партії регіонів", - додав Тігіпко.