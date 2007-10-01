Березовський прогнозує кризу в Партії регіонів

Опальний російський олігарх Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ виключає можливість широкої коаліції в українському парламенті і прогнозує кризу в Партії регіонів, передає Газета.Ru.

Як заявив бізнесмен в ефірі телеканалу 1+1, коаліція на базі Партії регіонів і блоку «Наша Україна - Народна самооборона» неможлива, оскільки «Наша Україна» зробила «висновки з історії».

Крім того, Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ спрогнозував кризу в Партії регіонів. «Прогресивний АХМЕТОВ перебуває в конфронтації з відсталим ЯНУКОВИЧЕМ. Тому криза чекає Партію регіонів», - вважає Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.