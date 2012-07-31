Лікарі радять Тимошенко обмежити кількість зустрічей

За висновком фахівців Міжнародної медичної комісії, негативний вплив на процеси реабілітації пацієнтки, в першу чергу, мали надмірні відвідування Юлії Тимошенко посадовими особами та представниками міжнародних делегацій. Українські та німецькі лікарі радять Ю.Тимошенко обмежити кількість зустрічей.

Про це повідомила перший заступник міністра охорони здоров'я Раїса Моісеєнко.

Як йдеться в переданному УНІАН повідомленні прес-служба МОЗ України, за даними пенітенціарної служби, загальна тривалість побачень ув'язненої зі своїми захисниками, родичами, іншими особами, у тому числі й представниками іноземних делегацій, становить 185 годин. Відповідно, німецькі та українські лікарі вважають, що це не сприяло психоемоційному відновленню пацієнтки та створенню належного лікувально-охоронного режиму. "Українські лікарі з німецькими колегами обговорювали цю ситуацію. Стаціонар, перш за все, передбачає охоронний лікувальний режим. Тому, на думку професорів - членів Міжнародної медичної комісії, надмірна кількість відвідувань пацієнтки - для неї велике психологічне навантаження. І на сьогоднішній день німецькі та українські лікарі дійшли у цьому питанні одностайної думки щодо необхідності обмеження такого навантаження на пацієнтку", - сказала перший заступник міністра охорони здоров'я.

За її словами, рекомендації лікарів продовжити курс реабілітаційних процедур пацієнтці також ґрунтуються на вищезазначених обставинах.

"Хоча, звичайно, такий тривалий строк стаціонарної реабілітації, який вже проходить Ю.Тимошенко, не відповідає жодним медичним стандартам, і з цим погоджуються медики, рішення про подовження реабілітаційного курсу було прийнято з урахуванням і тих обставин, про які я щойно сказала", - додала вона.

"У нас був прецедент, коли пані Анетт Рейсхауер під час візиту однієї з делегацій, заходила до палати двічі й просила про закінчення бесіди в інтересах пацієнта. На жаль, реакції не було", - додала Р.Моісеєнко.

Коментуючі часті візити народних депутатів до лікарні, вона також підкреслила, що найголовніше, щоб лікарня завжди залишалася лікарнею, а не полем для політичних баталій. "Тут перебуває багато пацієнтів, які вимагають елементарної поваги до себе", - сказала вона.

Р.Моісеєнко також повідомила про те, що реабілітація Ю.Тимошенко є ефективною. Крім того, за словами першого заступника міністра, курс стаціонарної реабілітації для Ю.Тимошенко буде продовжено на певний час, однак остаточний строк лікарі не обговорювали.

"Що стосується продовження реабілітаційної терапії на певний час, то строки визначатимуться залежно від тих схем реабілітації, які будуть прийняті німецькими лікарями і виконуватимуться українськими", - зазначила Р.Моісеєнко. "Сам по собі строк ніхто не обговорював. Все залежатиме від того, які методики будуть запропоновані, саме їх німецькі медики обіцяли надіслати найближчим часом", - додала вона.

Перший заступник міністра також підкреслила, що розмова українських та німецьких лікарів пройшла в професійному позитивному ключі. "Не було жодного пункту, за яким би ми не знайшли консенсусного рішення", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня лікарі німецької клініки «Шаріте» у Харкові висловили сподівання, що українські політики та судді зрозуміють необхідність позбавити екс-прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко протягом наступних 8 тижнів будь-яких стресів, щоб вона змогла одужати.