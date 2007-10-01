Кучма вважає, що відбулася репетиція президентських виборів

Екс-президент України Леонід КУЧМА вважає, що дострокові вибори у Верховну Раду можна сприймати як репетицію президентських виборів 2009 року.

Про це він сказав в інтерв`ю ВВС.

Відповідаючи на запитання чи не відчуває він відповідальності за ситуацію політичної нестабільності, яка склалася в Україні після 2004 року, після його рішення підтримати Віктора ЯНУКОВИЧА, Л.КУЧМА сказав, що таке рішення було загальним.

«Це було загальне, так би мовити, рішення. Дійсно, сьогодні лунає дуже багато голосів, і не тільки голосів, а обгрунтованих аналітичних матеріалів, що будь-який інший кандидат від "партії влади", якщо можна так сказати, хоча партії влади як такий тоді не було, переміг би обов`язково. А президент завжди відповідальний за все, що відбувається в країні, і за всі наслідки, тому я жодною мірою не знімаю з себе цю відповідальність», - відзначив Л.КУЧМА.

За його словами, "помаранчеві" перш за все різко змінили зовнішньополітичний курс. «Це просто була стратегічна помилка, коли Росію вони поставили на задвірки своєї зовнішньої політики», - вважає екс-президент. На його думку, «Росія - не та країна, і ми бачимо сьогодні й у зовнішньому світі, що вона виходить на передові рубежі. На це зважають всі, і Захід рхується, і Сполучені Штати Америки. Але особливо, як у нас раніше любили говорити, "третій світ". Вони вимушені сьогодні зважати на Росію. Я вже декілька разів наводив приклад: якщо в Росії 2% населення і 50% природних ресурсів, так треба зважати на Росію? Звичайно, рахуються, і та ж Європа, звідки ви віщаєте, 30, 40 до 50 відсотків нафти і газу одержує з Росії. Звідси і вся політика».