Першому національному за трансляцію з'їзду ПР перепало 1,5 мільйона

Трансляція з'їзду Партії регіонів на Першому національному 30 липня відбувалась на комерційній основі і коштувала близько 1,5 мільйонів гривень.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив генеральний директор телеканалу Єгор Бенкендорф.

Так, за його словами, трансляція здійснювалась в рамках договору, який був укладений до початку передвиборчої кампанії, і на основі заявки, яка була подана завчасно, ще до формування сітки каналу.

"Ця трансляція не належить до категорії передвиборної реклами", - додав він.

"У результаті Національна телекомпанія України отримала близько 1,5 млн. грн., які будуть використані на потреби каналу, на виробництво телепрограм, оплату комунальних послуг і т. д", - наголосив Є.Бенкендорф.

Він також додав, що "влада не вимагає якихось преференцій і особливого підходу, а діє на основі рівності і суворого дотримання законодавчих і фінансових норм".

Гендиректор телеканалу також наголосив, що з'їзд Об'єднаної опозиції також буде показано.

"Варто зазначити, що сьогодні о 18:15 на Першому Національному на рівних умовах буде показано з'їзд Об'єднаної опозиції (який відбувся 30 липня о 8-й ранку – УП)", - зазначив він.

На запитання, на якій підставі у неділю відбувалася трансляція рекламного фільму політсили Наталі Королевської, він відповів: "Трансляція міні-фільму політсили Королевської відбувалася в рамках спільного рекламного договору, за яким в ефір виходять як короткі ролики, так і ролики більшого формату".

"Фільм виходив у рекламному блоці, який відбивається відповідними заставками", - зазначив Є.Бенкендорф.

Як зазначає УП, вдень 29 липня Перший національний транслював фільм про Н.Королевську. Фільм тривав не менше 15 хвилин.

30 липня на Першому національному було продемонстровано міні-фільм, присвячений Компартії.