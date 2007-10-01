Місія Європарламенту закликає не оскаржувати результати виборів

Спостережна місія Європейського парламенту вважає, що дострокові парламентські вибори в Україні загалом відповідали європейським стандартам.

Про це сказав в інтерв’ю “Німецькій хвилі” голова комітету парламентської співпраці ЄС-Україна та голова спостережної місії Європарламенту Адріан СЕВЕРИН, який перебуває у Києві.

Зокрема, за його словами, „ми маємо зачекати на доповіді всіх спостерігачів. Але я маю сказати, що, не зважаючи на певну кількість невідповідностей, не зважаючи на певні кроки назад (у порівнянні із минулими виборами), результат не можна ставити під сумнів. Не можна оскаржувати. Оскільки ці вибори загалом відповідали Європейським стандартам. Щонайменше, були близькими до цього рівня”.

Водночас А.СЕВЕРИН не виключає, що політичні партії оскаржуватимуть результати. Однак він закликав українські політичні сили не робити цього, “оскільки це знову створить сум’яття”. “Я закликаю їх створити стабільний парламент, стабільний уряд та хоча б мінімальну національну програму, спрямовану на потреби пересічних громадян„ – підкреслив А.СЕВЕРИН.

Разом з тим євродепутат вважає, що ці вибори не вирішать найголовніших українських проблем. Водночас, на його думку, якщо результати не спровокують довгий та непотрібних дебатів, ці вибори зможуть змусити політичні партії розробити мінімальну політичну програму та підтримати її. “Тоді ці вибори допоможуть створити належний клімат для вирішення найбільших українських проблем. Я думаю, що результати підтверджують наші прогнози щодо доволі невеликої різниці між переможцями, і що це може ускладнити процес формування чіткої більшості. Політичні лідери тоді проявлять політичну мудрість, якщо зрозуміють, що вони усі мають між собою співпрацювати, щоб надати країні добрі перспективи”, - відзначив А.СЕВЕРИН.