Колесніченка «відпустили» в мажоритарку
17:33, 31 липня 2012Політика
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«Регіонал» Колесніченко балотуватиметься до ВР по округу в Севастополі.
Автор скандального мовного законопроекту йде у "вільне плавання"
Народний депутат від Партії регіонів, автор закону про засади державної мовної політики Вадим Колесніченко балотуватиметься до Верховної Ради по 225-му одномандатному виборчому округу в м. Севастополь.
Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
«Я просив керівництво, щоб мене відпустили в «мажоритарку», і буквально місяць тому було дано згоду, щоб я йшов по мажоритарному округу в своєму місті-герої Севастополі», - сказав В.Колесніченко.
Він додав, що при цьому ніхто не зняв із нього відповідальність працювати на підтримку загальнодержавного списку.
Від Об'єднаної опозиції по цьому округу балотуватиметься Юлія Печенева.
Парламентські вибори в Україні призначено на 28 жовтня.
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