Колесніченка «відпустили» в мажоритарку

Народний депутат від Партії регіонів, автор закону про засади державної мовної політики Вадим Колесніченко балотуватиметься до Верховної Ради по 225-му одномандатному виборчому округу в м. Севастополь.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Я просив керівництво, щоб мене відпустили в «мажоритарку», і буквально місяць тому було дано згоду, щоб я йшов по мажоритарному округу в своєму місті-герої Севастополі», - сказав В.Колесніченко.

Він додав, що при цьому ніхто не зняв із нього відповідальність працювати на підтримку загальнодержавного списку.

Від Об'єднаної опозиції по цьому округу балотуватиметься Юлія Печенева.

Парламентські вибори в Україні призначено на 28 жовтня.