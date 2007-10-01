БЮТ лідирує на виборах у 15 областях та в Києві, НУ-НС - в 1

Блок Юлії Тимошенко лідирує на парламентських виборах у 15 областях України та в Києві, Партія регіонів - у 7 областях, Криму та Севастополі, блок “Наша Україна – Народна самооборона” – в 1 області.

Такі дані отримані після опрацювання Центральною виборчою комісією 31,70% протоколів виборчих дільниць.

Зокрема, за БЮТ у Вінницькій області проголосували 46,43% виборців, Волинській – 57,71%, Житомирській – 33,55%, Івано-Франківській – 51,06%, Київській – 53,88%, Кіровоградській – 38,77, Львівській – 51,46%, Полтавській – 38,28%, Рівненській – 48,66%, Сумській – 42,67%, Тернопільській – 52,01%, Хмельницькій – 45,56%, Черкаській – 46,28%, Чернівецькій – 43,71%, Чернігівській – 43,12% та Києві – 47,88%.

Партія регіонів лідирує в АРК, де її підтримали 63,93% виборців, Дніпропетровській області – 48,72%, Донецькій – 71,44%, Запорізькій – 57,94%, Луганській – 72,86%, Миколаївській – 52,50%, Одеській – 48,74%, Харківській – 51,06%, Херсонській – 46,72% та в Севастополі – 63,34%.

Блок “Наша Україна – Народна самооборона” лідирує у Закарпатській області, де його підтримали 34,17% виборців.