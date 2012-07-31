Голова Львівської облради скликає позачергову сесію через мовний закон

Голова Львівської обласної ради Олег Панькевич видав розпорядження про скликання позачергової сесії обласної ради у зв’язку з підписанням головою Верховної Ради Володимиром Литвиним Закону «Про засади державної мовної політики».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.

Як зазначається у повідомленні, сесія відбудеться 2 серпня о 17.00.

Під час засідання депутати висловлять своє ставлення до цього закону, ухвалять відповідну заяву та обговорять заходи щодо протидії „введення в Україні другої державної мови”, інформує прес-служба Львівської обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 липня, В.Литвин підписав закон про принципи державної мовної політики.

Цей закон уже направлений на підпис Президенту України Віктору Януковичу.

Довідка УНІАН. 3 липня Верховна Рада прийняла закон "Про принципи державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менше 10% жителів говорять цією мовою.