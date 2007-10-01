ЦВК опрацювала більш як 40% протоколів дільничних комісій

До парламенту проходять 6 політсил

Станом на 8.56 в Україні опрацьовано 40,08% протоколів дільничних виборчих комісій. Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено в Центральній виборчій комісії. За результатами опрацювання цих документів, БЮТ отримав 33,38% голосів виборців, Партія регіонів - 30,42%, блок “Наша Україна – Народна самооборона” - 15,56%, Комуністична партія України - 5,07%, Блок Литвина - 4,22%, Соціалістична партія України - 3,35%, Прогресивна соціалістична партія України - 1,03%, Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 0,69%, Блок Людмили Супрун - 0,38%, Партія зелених України - 0,34%. Не підтримали жодного блоку (партії) 2,56% виборців.

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