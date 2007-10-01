Янукович нагрубив журналістам

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович має намір вже у понеділок запропонувати всім політичним силам, які подолали 3% бар’єр, провести переговори щодо створення коаліції.

Про це він заявив на прес-конференції в штабі Партії регіонів після опівночі. За словами прем’єра, "всі партії, які подолали 3% бар’єр, мають право вступити в ці переговори".

Після заяви Янукович відмовився відповідати на питання журналістів. Водночас одна з журналісток встигла поставити запитання, відзначивши, що прем’єр дуже похмурий, на що Янукович грубо відрізав: "Ви самі на себе в дзеркало подивіться".

Українська правда