Янукович нагрубив журналістам
09:10, 01 жовтня 2007Політика
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Лідер ПР готовий почати переговори щодо коаліції
Лідер Партії регіонів Віктор Янукович має намір вже у понеділок запропонувати всім політичним силам, які подолали 3% бар’єр, провести переговори щодо створення коаліції.
Про це він заявив на прес-конференції в штабі Партії регіонів після опівночі. За словами прем’єра, "всі партії, які подолали 3% бар’єр, мають право вступити в ці переговори".
Після заяви Янукович відмовився відповідати на питання журналістів. Водночас одна з журналісток встигла поставити запитання, відзначивши, що прем’єр дуже похмурий, на що Янукович грубо відрізав: "Ви самі на себе в дзеркало подивіться".
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