Попередні результати ЦВК обіцяє вже сьогодні

У Центральній виборчій комісії припускають, що сьогодні до кінця дня будуть одержані попередні результати голосування на парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

«Я думаю, що до кінця дня будуть остаточні попередні результати, тобто одержані за допомогою системи «Вибори», - сказав він.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ не виключив, що вже сьогодні в ЦВК почнуть надходити протоколи окружних виборчих комісій.

При цьому він запевнив, що всі ці документи будуть прийняті і зачитані кожен окремо.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ також повідомив, що ніяких системних порушень під час голосування знайдено не було.

«ЦВК, за станом на цей час, не має скарг щодо порушень, які відбувалися під час голосування», - зазначив член комісії.