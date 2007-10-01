ЦВК опрацювала 45% протоколів

БЮТ утримує перше місце

Станом на 9.34 в Україні опрацьовано 45% протоколів дільничних виборчих комісій. Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено в Центральній виборчій комісії. За результатами опрацювання 45% протоколів дільничних виборчих комісій, БЮТ отримав 33,5% голосів виборців, Партія регіонів - 30,4%, блок “Наша Україна – Народна самооборона” - 15,62%, Комуністична партія України - 5,07%, Блок Литвина - 4,2%, Соціалістична партія України - 3,17%, Прогресивна соціалістична партія України - 1,03%, Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 0,73%, Блок Людмили Супрун - 0,38%, Партія зелених України - 0,35%. Не підтримали жодного суб’єкта виборчого процесу 2,57% виборців.

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