ЦВК опрацювала 45% протоколів
09:48, 01 жовтня 2007Політика
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БЮТ утримує перше місце
Станом на 9.34 в Україні опрацьовано 45% протоколів дільничних виборчих комісій.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено в Центральній виборчій комісії.
За результатами опрацювання 45% протоколів дільничних виборчих комісій, БЮТ отримав 33,5% голосів виборців, Партія регіонів - 30,4%, блок “Наша Україна – Народна самооборона” - 15,62%, Комуністична партія України - 5,07%, Блок Литвина - 4,2%, Соціалістична партія України - 3,17%, Прогресивна соціалістична партія України - 1,03%, Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 0,73%, Блок Людмили Супрун - 0,38%, Партія зелених України - 0,35%.
Не підтримали жодного суб’єкта виборчого процесу 2,57% виборців.
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