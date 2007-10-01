Литвин розраховує отримати парламентську акцію Мороза?

Блок Литвина набирає 5,71% голосів виборців згідно паралельному підрахунку результатів голосування. Про це журналістам повідомив голова Шевченківської районної державної адміністрації столиці, №5 виборчого списку блоку Віктор Пилипишин. За його словами, в Києві Блок Литвина набрав 6-8%, повідомляє РБК-Україна.

В.Пилипишин відзначив, що Блок Литвина дивується тим, що результати виборів досі не оголосили, адже, за його даними, виборчі ділянки закінчили підрахунок ще о 1-2 годині ночі.

З приводу можливої коаліції, В.Пилипишин заявив, що Блок Литвина готовий домовлятися зі всіма політичними силами, які підтримають їхню програму, проте свою позицію він озвучить тільки після оголошення остаточних результатів виборів.

Нагадаємо, що за підсумками парламентських виборів 26 березня 2006 року результат, аналогічний тому, на який зараз розраховує Блок Литвина, отримала Соціалістична партія Олександра Мороза - 5,69%.