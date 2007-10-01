Регіонали та комуністи вже ”прописалися” під ЦВК

Біля будівлі Центральної виборчої комісії встановлені чотири великих намети Комуністичної партії.

На наметах установлені червоні прапори з традиційною символікою комуністів.

За інформацією Ліги, намети були встановлені з 00:00 до 03:00 понеділка.

Станом на 8 ранку біля наметів прихильників КПУ не спостерігалося.

Біля ЦВК також стоїть безліч наметів, установлених раніше Партією регіонів, але символіки цієї політичної сили на наметах немає.

Як повідомляють "Українські новини", територію ЦВК охороняють співробітники Міністерства внутрішніх справ.

Станом на 8 ранку містечко охороняли 8 осіб.

Крім цього, перед ЦВК стоїть мікроавтобус із бійцями спецпідрозділу "Беркут". Їх кількість не перевищує 10 осіб.

Трохи осторонь від ЦВК стоїть автобус "Богдан", у якому перебувають близько 20 міліціонерів.

Українська правда