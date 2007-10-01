Голова ЦВК: очевидно, помилки були

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ заявляє, що дострокові вибори Верховної Ради України відбулися. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови ЦВК, у виборах взяли участь понад 62% виборців, «ці вибори відбулися відповідно до закону, і є демократичними».

При цьому В.ШАПОВАЛ зазначив, що явка виборців є дещо нижчою, ніж на попередніх виборах до ВР України, нагадавши, що тоді явка становила понад 66%.

За словами голови ЦВК, «очевидно, помилки були». Втім, зазначив він, не роблять помилки тільки ті, хто нічого не робить.

В.ШАПОВАЛ повідомив, що станом на 9.45 було опрацьовано 48,18% протоколів.

Згідно з даними опрацьованих протоколів, БЮТ отримав 33,45% голосів, Партія регіонів – 30,44% , НУ-НС – 15,64%. КПУ – 5,07, Блок Литвина - 4,18%, СПУ – 3,14%.

В.ШАПОВАЛ зазначив, що в 127 із 225 округів перемогу здобув БЮТ. При цьому він наголосив, що на даний час ще не опрацьовано навіть 50% протоколів.

За словами голови ЦВК, у Львівській області за БЮТ проголосували 51,31% виборців, у Києві – 54,04%, Київській області – 47,83%, Полтавській області – 38,37%.

Водночас, зазначив В.ШАПОВАЛ, Партія регіонів лідирує в 94 округах, зокрема, в Донецькій області – 71,44%, Луганській області – 73,02%, Севастополі – 63,92%, в Криму – 63,68%, Одеській області - 49,28%.