ЦВК опрацювала понад 50% протоколів

У трійці лідерів позиції не змінилися

Центральна виборча комісія опрацювала понад 50% протоколів дільничних комісії, згідно з якими на виборах до ВР продовжує лідирувати БЮТ. Як передає кореспондент УНІАН, станом на 10.30 опрацьовано 51,19% протоколів. За БЮТ проголосували 33,19% виборців, за Партію регіонів – 30,83%, блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 15,45%, Комуністичну партію України – 5,10%, Блок Литвина – 4,16%, Соціалістичну партію України – 3,18%, Прогресивну соціалістичну партію України - 1,06%, Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 0,72%, Блок Людмили Супрун – 0,37%, Партію зелених України – 0,35%. Не підтримали жодного з блоків (партії) 2,59% виборців.

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