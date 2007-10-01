Шаповал: ми живемо в реальному, а не в світі Гаррі Поттера

Підстав для переголосування немає, заявляє голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції на повторні запитання журналістів, чи може так статися, що результати позачергових парламентських виборів 30 вересня будуть визнані недійсними у тих округах, де ці результати ще не відомі, В.ШАПОВАЛ відповів: «Ми живемо в реальному, а не в світі Гаррі Поттера».

За його словами, немає ніяких підстав вважати, що у цих округах буде якась кардинально інша ситуація, ніж у тих, де вже дані відомі.

Як сказав В.ШАПОВАЛ, на даний час відмовляються подавати протоколи чотири виборчі округи: №29 (Дніпропетровська область), №205 (Черкаська область), а також два округи у Донецькій області.

За словами голови ЦВК, вони мотивують це тим, що ще немає усіх даних з виборчих дільниць, тому не подають дані по усьому округу.

Як зазначив В.ШАПОВАЛ, лідером по наданню протоколів є округ №60 (Новоград-Волинський, Житомирська область).