БЮТ готується оскаржувати результати голосування

БЮТ готує судові позови щодо оскарження результатів голосування на деяких виборчих дільницях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив керівник виборчого штабу БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

За його словами, це пов’язано з тим, що у Донецькій і Луганській областях досі триває затримка з передачею даних до Центральної виборчої комісії.

Як сказав О.ТУРЧИНОВ, на даний момент створюється ситуація, коли протоколи повертаються для перерахунку через начебто помилки, які у них є. На його думку, це робиться для того, аби «підтягнути» рейтинг Соцпартії і забезпечити її проходження до Верховної Ради.

Керівник штабу БЮТ закликав своїх опонентів «не йти на провокативні схеми фальсифікації».

О.ТУРЧИНОВ зауважив, що протягом доби до БЮТ надійдуть оригінали протоколів з усіх виборчих комісій, і після цього блок порівняє протоколи, які є у нього, і протоколи, які надійдуть до ЦВК. Якщо ці дані будуть різнитися, то БЮТ на окремих дільницях вимагатиме перерахунку голосів, або визнати вибори недійсними, сказав він.

За словами О.ТУРЧИНОВА, на даний час рейтинг СПУ штучно підвищується за рахунок рейтингів БЮТ та «Нашої України – Народної самооборони». «Саме тут іде спроба це робити, а не за рахунок дрібних партій», - сказав він.