ЦВК опрацювала 54,53% протоколів

За результатами опрацювання близько 55% протоколів дільничних виборчих комісій суттєвих змін у відсотковій підтримці політичних сил не спостерігається.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 11.05 опрацьовано 54,53% протоколів ДВК.

Згідно з результатами, за БЮТ проголосували 33,23% виборців, за Партію регіонів – 30,76%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 15,55%, за Комуністичну партію України – 5,08%, за Блок Литвина – 4,17%, за Соціалістичну партію України – 3,13%, за Прогресивну соціалістичну партію України - 1,05%, за Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 0,73%, за Блок Людмили Супрун – 0,38%, за Партію зелених України – 0,35%.

Не підтримали жодну політичну силу 2,58% виборців.